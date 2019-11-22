‘Terör örgütünden kimse korkmasın’

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin, evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarını geri alabilmek için Kandil'e günlerdir direnen annelerin eylemi 81'inci gününe girerken, bir ailenin de katılımıyla sayı 57 oldu.Dün, oturma eylemi yapan 57 aile ortak bir açıklama yaparak, terör örgütü PKK'dan kimsenin korkmamasını, diğer ailelerin de kendilerine destek vermesini beklediklerini söyledi.Diğer taraftan Kayserili şehit anneleri, Kayseri Talas Belediyesi'nin destekleri ile 3 Eylül'den bu yana evlat nöbeti tutan ailelerin yanında olduklarını göstermek için Diyarbakır'a yola çıktı. Kayseri'den otobüsle hareket eden şehit aileleri bugün evlat nöbeti tutan ailelerle buluşacak.