Bakan Pakdemirli açıkladı: 'İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var'

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.





"RAHATLIKLA HERKES ISPANAĞINI YESİN"

(Ispanak hakkında) Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. Türkiye'de böyle bir olaya şahit olmadık. Milyonda bir bu durum. Bazıları bunda zehir var, şu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptık. En ufak bir şey yoktu. 4 lira olan ıspanak fiyatı 1 liraya düştü. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin.



(Gıda denetimi hakkında) 2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO174 bu durumlar için biçilmiş kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaşayanlar, arasın. Biz analizini yapıp, bilgi de veriyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNERİSİYLE HER YIL YAPILACAK"

(Geleceğe nefes projesi) Ben vatandaşlarımıza katılımı için teşekkür ediyorum. Herkes ormanla buluştuk. O kadar güzel kareler var ki... 3 yaşında bir çocuk fidanının üstünü toprakla kapatmış, dizlerinin üzerinde bitkiye can suyu veriyor. Bir dedemiz elinde bastonuyla durmaya çalışırken, bir yandan da fidan dikmeye çalışıyor. Tüm üreticilerimiz başımızın tacı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ağaç sevgisinden dolayı 'Milli ağaçlandırma günü' ilan edelim dedi. Bir gün değil her yıl yapılsın. Vatandaş çocuklarını alıp çıkıp fidanlarını diksin. Ağaçlandırma ile ilgili rekor kırıldı. Çorumda 33 bin ağaçla Endonezya geçildi. Bir dijital arşiv oluşturuyoruz aynı zamanda Guinness'te bulunacak. Toplam 11 milyon fidan dikildi.

Türkiye son 10 yılda orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Herkes destekliyor ve takdir ediyor. Şehir içinde betonlaşma var. Ama bizim Bakanlığımız sorumlu değil. Belediyeler sorumlu. Biz her zaman belediyelerin yanındayız. Yeter ki ağaç dikmek istediklerini söylesinler...

(Salda Gölü hakkında) Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanındayız.

(Millet Bahçeleri hakkında) Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yan yana. Biz destek oluyoruz. Millet Bahçeleri'ne yer yer destek oluyoruz. Taleplere yanıt veriyor ve destek oluyoruz.