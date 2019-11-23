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Beştepe iftirasının sahibi kimdir? iftiralara cevap vermişti; Rahmi Turan kaç yaşında nereli?

Son günlerde ismi en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sözcü Gazetesi'nde yazarlık yapan Turan, geçtiğimiz günlerde CHP'li bir ismin Beştepe Külliyesine gidip ile görüştüğünü iddia etmişti. Daha sonra bu kişinin olduğunu belirten Rahmi Turan'ın iftiralarına karşı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Muharrem İnca açıklama yapıp bu iddianın yalan olduğunu belirttiler. Turan son açıklamasında ise kaynağına güvendiğini fakat hata yaptığını söyledi. , kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:17
Beştepe iftirasının sahibi Rahmi Turan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan iftiralara cevap vermişti; Rahmi Turan kaç yaşında nereli?

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan iftiralarından sonra Habertürk canlı yayınına bağlanarak; "Bana o kişinin Muharrem İnce olduğu söylendi, ben de bunu gazetede yazdım olayın birinci elden tanığı değilim kaynağıma güvendim ama hata yaptım." dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören Rahmi Turan bu iftirayı kendisi mi yarattı veya başka kişilerden yardım mı aldı kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Rahmi Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

RAHMİ TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rahmi Turan 1939 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteciliğe 17 yaşında başlayan Turan, öğrencilik yıllarında spor muhabirliği yaptı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitiren Turan, askerliğini yedeksubay olarak yaptı.

Yeni Sabah, Akşam Gazetesi'nde çalıştı. Spor muhabirliği, spor şefi ve spor sorumlu müdür pozisyonlarında çalıştı.

Daha sonra 1967 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti ve Yazı İşler Müdürlüğü'nde bulundu.

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Beştepe iftirasının sahibi Rahmi Turan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan iftiralara cevap vermişti; Rahmi Turan kaç yaşında nereli?
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