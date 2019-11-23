FETÖ’cü 94 sanığa müebbet talebi

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir tarafından sunulan mütalaada, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. Başka mahkemelerce "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski tuğgeneral Erhan Caha, eski albaylar Mutlu Serkan Vurdem ile Yusuf Yiğit ve eski binbaşı Fikret Yağmur Yavuz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hapisleri istendi. Buna göre karargahtaki bütün eylemlerden sorumlu tutulan sanık Caha'ya toplamda 208 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Caha, daha önce Genelkurmay çatı davasında yönetici sıfatıyla 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.