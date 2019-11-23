Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine destek

BUGÜN NELER OLDU

Güneydoğu'da, terörle mücadele sırasında çocuklarını şehit veren Kayserili şehit anneleri, çocukları dağa kaçırıldığı için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ailelere Kayseri mantısı ikram eden şehit anneleri ile Diyarbakırlı anneler, ellerinde Türk bayrağı ile "Türk-Kürt kardeştir" şeklinde sloganlar attı.Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 81'inci gününe girdi. Ailelere, Türkiye'nin dört bir yanından destek ziyaretleri de sürüyor. Çocuklarını terörle mücadelede şehit veren Kayserili şehit anneleri, terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret edip destek verdiler. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Kayseri Şehit Aileleri Derneği, ailelere matı ikramında bulundu. Şehit aileleri ziyaretin ve ikramın sonunda, ailelere Türk bayrağı ve şal hediye etti. Anneler, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Türk-Kürt kardeş, araya giren kalleştir" sloganları attı. Anneler, vatanı kimsenin bölemeyeceğini belirterek, devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını söylediler.