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Mahrem yapılanma operasyonu: 99 gözaltı

ANKARA Gündem
TUNA ÇAM TUNA ÇAM Gündem
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Mahrem yapılanma operasyonu: 99 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapısına yönelik soruşturmada, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla bağlantı kurdukları belirlenen 2 eski teğmen ve 90 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ildeki operasyonlarda 53'ü gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapısına yönelik soruşturması kapsamında ise 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, bir muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci olmak üzere toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da ise 8 zanlı tutuklandı.
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Mahrem yapılanma operasyonu: 99 gözaltı
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