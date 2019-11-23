Mahrem yapılanma operasyonu: 99 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapısına yönelik soruşturmada, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla bağlantı kurdukları belirlenen 2 eski teğmen ve 90 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ildeki operasyonlarda 53'ü gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapısına yönelik soruşturması kapsamında ise 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, bir muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci olmak üzere toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da ise 8 zanlı tutuklandı.