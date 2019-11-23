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MSB: Karşılık verilmiştir

'ın güneyinde terör örgütü /YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.11.2019 20:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 20:10
MSB: Karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

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MSB: Karşılık verilmiştir
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