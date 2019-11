Ölümü göze alıp bayrağı göndere çektiler

Onlar güçlü ve bağımsız bir Türkiye için kardelenler yetiştirebilmek amacıyla en kutsal mesleği, öğretmenliği seçtiler. Ellerinde 'umut' dolu valizleri, kalplerinde gelecek nesillere aşılayacaklarının heyecanı ile yollara düştüler. Onların yaktığı ışıkla kirli emelleri suya düşen nice hainin, başta da terör örgütü PKK'nın hedefi oldular. Bölücü terör örgütünün 1984 ile 2000 arasında şehit ettiği 200'den fazla öğretmenden Şenol Akar ve Neşe Alten'in yıllandıkça artan evlat hasretlerini anlattı...



İLK ŞEHİT ÖĞRETMEN

Şırnak ili Merkez Yoğurtçular Köyü İlkokulu'nda görev yaparken, okul lojmanını basan PKK'lı teröristlerce 12 Kasım 1987'de şehit edilen Şenol Akar'ın annesi Meliha Akar, "Bir yangın var yüreğimizde tam 32 yıl önce, bir akşam vakti düştü yüreğimize. Türkiye'mizin güzel çocuklarını yetiştirmek için en kutsal mesleğe baş koyan evladımızın kalbinin durduğu, katledildiği o gün yanmaya başladı o ateş. Yaşlandık, saçlarımıza aklar düştü, yüreğimde yeni bir acı koyacak yer, gözümde dökecek yaş kalmadı. Oğlum PKK'lıların isteği olan bayrağı yere indirmedi, onu 'bu bayrağı indir buradan, git, okutma çocukları' demiş. Oğlum tehditlere rağmen her gün o bayrağı göndere çekmiş. İşte Al Bayrak için düştü toprağa. 3 ay önce nişanlanmıştı, hayallerini de hayatını da vatana feda etti. Şenol'umun açtığı yolda, bu vatan için canımızı koyduk" diye konuştu.







BABASIYLA ŞAHADETE YÜRÜDÜ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in acısı da geride kalan 26 yıla rağmen dinmiyor. Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 1993 yılının 30 Eylül'ünde Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başladı. Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledildi. Neşe Alten henüz 26 günlük öğretmen ve 21 yaşında bir gençti... Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki evinde kızının ve eşinin fotoğraflarına bakarak teselli bulan 82 yaşındaki Nazife Alten, "Öğretmen olunca ablasıyla gidecekti Diyarbakır'a ama sonra babası 'ben götüreceğim' dedi. Olay yaşanmadan bir gün önce konuştuk, sesi kısık geliyordu. 'Kızım ne oldu, neden sesin kısıldı?' diye sordum. Anne çocuklar Türkçe bilmiyor, onlara ders anlatmaktan, ders çalıştırmaktan sesim kısıldı' dedi" ifadesini kullandı. Alten, kızının kendisini de okuma yazma öğrenmesi için okula yazdırdığını söyledi.







AYBÜKE UNUTULMADI

Erzurum'da müzik öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın anısına besteleyip seslendirdikleri "Ben öğretmenim" şarkısı için video klip çekti. Horasan Mümtaz Turhan Ortaokul Müdürü Feridun Baysal, başta şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere tüm öğretmenlere ithafen yazdığı "Ben öğretmenim" isimli şiiri müzik öğretmenleri ile paylaştığını söyledi. Baysal, "Müzik öğretmenleri şiirden çok etkilenerek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şiiri besteleyip şarkıya dönüştürdü. Çok güzel çalışma ortaya çıktı. Başta Aybüke öğretmenimiz olmak üzere çalışmamızı tüm öğretmenlere hediye ediyoruz. Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.







GAZİ ÖĞRETMENDEN GENÇLİĞE MESAJ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ağır yaralanan ve yaklaşık bir yıl yürüyemeyen öğretmen Abdülaziz Güven, acılarını öğrencilerine sarılarak dindirmeye çalışıyor. Güven, "Vücudumdaki ağrı ve acılarla öğrencilerimi eğitmeye, ülkem için temiz nesiller yetiştirmeye devam ediyorum. O kanlı gecede öğrencilerim için, ülkemin yarınları için çıktım sokağa. Candan geçtim, gerekirse yine geçerim. Gençliğimizden tek isteğim bedel ödediğimiz vatan ve bayrağımızı yere düşürmemeleri" şeklinde konuştu.









15 Temmuz'da şehit düşen Özel Harekâtçı polis Fevzi Başaran'ın eşi Öğretmen Özge Başaran ise, "Fevzi'yi kaybettikten sonra bir söz verdim, ant içtim. Onun can verdiği değerler ve ülkemiz için pırıl pırıl çocuklar yetiştireceğim diye. Bugün hayatımı öğrencilere, bu amaca adadım. Bir Fevzi koyduk toprağa ama ben aynı ruhta, ülkesini seven nice nesiller, Fevzi'ler yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı.









GÖMLEĞİNDEKİ KOKUSUYLA AVUNUYORLAR

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor. Anne Gülay Yılmaz, "Ara tatilde yanımıza gelmişti. Geldiğinde kardeşlerine, 'Annemle kimse yatmayacak. 15 gün annemle ben yatacağım' dedi. 15 gün bu elimdeki gömleği giydi. İçimden gömleğini yıkamak gelmedi. Buraya gelip bu gömleği giydiğinde yüreğime bir his doğmuştu. Ben bu gömleği yıkamak istemedim. En son giderken bunu çıkarıp gitti. Ben bunu koklayıp bir askıya astım. Bu gömleği onun hasretinden yıkamadım. Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Belki günde 2-3 defa gidip gömleğini kokluyorum" dedi. AA

