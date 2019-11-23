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'de uyuşturucuya 2 tutuklama

'de, jandarmanın düzenlediği operasyonunda yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:59
Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün sabahın erken saatlerde uyuşturucu madde temini ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 3 ayrı adrese yapılan aramalarda 83 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile birlikte, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği mermisi, 1 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.B.K. ve A.K. tutuklanırken, D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama
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