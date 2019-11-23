Terör örgütü DEAŞ’a katılım en fazla Suudi Arabistan’dan

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Mersin Tarsus'ta Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış, dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu. 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi 650 kişiyle Tunus, 400'e yakın kişiyle de Fas'ın izlediği tespit edildi. Aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden ise 300'den fazla kişinin katılımı saptandı. Adliyeye sevk edilen zanlının da arasında yer aldığı 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 10'unun sınır dışı edilmesine karar verildi.