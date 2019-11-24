70 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı

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15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 70 Hava Harp Okulu Öğrencisi ve 2 er'in yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye heyetine sundu. Mahkeme 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 6'sı hakkında tutuklama kararı verdi. 64 sanık hakkında ise duruşmada olmadıkları için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmeden mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına kararında vurgu yaptı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.