Altınok yazdı: CHP skandalına yorumsuz bakalım...

Çok şanslıyız!

Basın üzerinden patlak veren, Türkiye siyasi tarihinin gördüğü en absürt skandallardan birine şahit oluyoruz.

Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan'ın Beştepe'de Erdoğan'la görüşen meçhul bir CHP'liden bahsetmesiyle kapağı aralanan Pandora'nın kutusunda ne varsa ortalığa saçılıyor.

Canlı canlı...

Ne var ki olay bütün çıplaklığıyla, tüm aktörleriyle üstelik de kronolojik sırayla ortada olmasına karşın herkesin kafası karışık.

Hiç kimse olup bitene anlam veremiyor.

Olayın şokuyla ihaleyi Beştepe'ye yıkmaya çalışan CHP'liler bile malum fıkradaki gibi söyleniyorlar:

"Şimdi bizimkiler durup dururken bu naneyi niye yediler ki?" Kimse kendilerine kızamaz değil mi?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN