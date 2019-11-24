Aybüke öğretmen unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edildiği Batman Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı. Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü'nü daha buruk geçirecek. Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, "İlk öğretmen olduğunda o kadar mutluydu ki 'Çok şükür kazandım anne' dedi. Kozluk çıktığında biz sıcak bakmadık ama 'Beni engellemeyin' dedi. İyi ki de engellememişiz. Hep istediği şeyleri yaptı ama hiç bizi üzmedi. Öğretmenliği çok istemişti. Kızım yine olsa oraya yine gönderirdim. Tercih evraklarını son gün teslim etti. Kendi dalında KPSS'de Türkiye 14'üncüsü olduğu halde FETÖ'cülerin yaptığı sözel sınavda yavrumun puanını aşağıya çektiler" dedi.Ağrı'nınTutak ilçesinde adını yüksek dağlardan alan 2 bin rakımlı Dağlıca köyünde görev yapan öğretmen Eren ve Altun Oruç çifti, tüm zorluklara rağmen güzelleştirdikleri okulu, öğrencilerin ayrılmak istemediği eğitim yuvasına dönüştürdü.