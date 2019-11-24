Eğitimi öğrencilerinin ayağına götürüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dapilot olarak uygulanan "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında, uzun süreli tedavi görmek zorunda kalan öğrencilerine eğitimi hastane odalarında ve evlerinde veren gönüllü öğretmenler, mesleklerinin kutsallığını ve saygınlığını gözler önüne seriyor. Gönüllü İngilizce Öğretmeni Hanife Saraç "Öğrenciler, hastane ortamında biraz daha kırılgan oluyor. Suya muhtaç çiçek gibiler, öğretmenleri gelince gözleri parlıyor. Hayattan vazgeçmiş bakış açısı bir anda değişiyor" dedi. Hastane sınıfında eğitim alan 11 yaşındaki Taylan Özgür İnce "Eğitimimin devam etmesi ve daha iyi olmam için ellerinden geleni yapıyorlar. Onları çok seviyorum" diye konuştu. Kistik fibrozis hastası İlayda Gülbeyaz ise "Bir öğretmen bir öğrencinin hayatını değiştirir, buna inanıyorum. Okulu bırakma evresine geldiğimde öğretmenlerim hep yanımda oldular" dedi