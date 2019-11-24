‘Kıran-7’ operasyonu başladı

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BUGÜN NELER OLDU

PKK'kış üslenmesini önlemek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve sığınak ile barınakları imha etme amacıyla bölgede başlatılan "Kıran Harekâtı" devam ediyor. Harekata 2 bin 250 personelin katıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında, bölgenin sarp kayalık ve ormanlık alandan oluşması nedeniyle helikopterlerle stratejik noktalara komandalar indirme gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde havadan Ahpanos Vadisi'ne indirilen timler, terör örgütüne ait birçok depo, sığınak ve barınağı imha etti. Mehmetçik, "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonunun yoğun olarak sürdüğü, Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutu, Tapantepe, Karameşe Tepe, Vezgür Tepe. Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Aligeçidi Sırtı, Ganekastik ve Karadere bölgelerini didik didik kontrol ediyor. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda dün zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin'de 1, Zap'ta 4 terörist olmak üzere 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Batman'da Irak'tan eylem amaçlı gönderilen "Navdar-İsmail"kod adlı terörist M.F.G. ile terör örgütünün talimatları doğrultusunda faaliyet yürütmek için Van'dan gelen R.V'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Zanlılar tutuklandı. Diyarbakır Lice ve Hani ilçeleri kırsalında ise 702 kilo esrar ele geçirildi.