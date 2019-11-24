Öğretmenler Günü’nde büyük Türkiye vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Öğretmenlik sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri öğrencilere aktarmak değil, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir.

Öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına önem veriyoruz. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır.

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.



SELÇUK HUZUREVİNDEKİ ÖĞRETMENLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul'da Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'ndeki emekli öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerle tek tek görüşüp çiçek takdim eden Selçuk, "Sizin bu ülkeye yaptığınız hizmetler, bu ülkenin çocuklarına yönelik gerçekleştirdiğiniz eğitim, tarihe geçecek şekilde çok değerli bizim açımızdan" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hem öğreten hem sevdirendir. Onlar geleceğin büyük Türkiye'sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık yüzleridir" ifadesini kullandı.