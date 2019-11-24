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Son Dakika Haberi: 'da ölü bulunan İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Karaköy'de oturduğu evin sokağında ölü halde bulunan ve ölümünün ardında birçok soru işaretleri bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in ’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 11:18
Son Dakika Haberi: İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu. Le Mesurier'in yaşadığı 'daki evinden 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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Son Dakika Haberi: İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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