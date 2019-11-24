Son Dakika Haberi: İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Karaköy'de oturduğu evin sokağında ölü halde bulunan ve ölümünün ardında birçok soru işaretleri bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in Büyükada’daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.11.2019 11:11Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 11:18
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu. Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.