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Tek vatan ve tek bayrağımız var

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Tek vatan ve tek bayrağımız var
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası'nda annelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan 24 yaşındaki asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül'den beri nöbet tutan Cennet Kabaklı, "Oğlum gelene kadar burada bekleyeceğim. 82 yıl da geçse oğlum gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Ben oğlumu çok özledim. Ben evladımı istiyorum. Evladımın ve bütün annelerin evlatlarının bırakılmasını istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir çözüm yolu bulur. Bizim tek bir vatanımız var. Bir bayrağımız var, bir toprağımız var. Hepimizin evlatları aynıdır. Oğlum şimdi yanımda olsa dünyanın en mutlu insanı olurdum" dedi.
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Tek vatan ve tek bayrağımız var
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