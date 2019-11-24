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’nin vefalı modern çalıkuşları

Öğretmen öğrencileriyle atık malzemelerle yaptıkları hayvanlarla müze kurdu. Mesut Bıyan ise ’in 15 bin TL’ye sattığı engelli gözlüğünü öğrencileriyle 300 TL‘ye üretti

Tülay CANBOLAT Gündem
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Türkiye’nin vefalı modern çalıkuşları
Mesut Bıyan ve Şebnem İnan. Görev yaptıkları Sivas ve Sinop'ta hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları ile ulusal ve uluslar arası başarılara imza atmış iki modern çalıkuşu.

Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Mesut Bıyan:
Bilişim öğretmeni olmam nedeniyle dünyanın konuştuğu yapay zeka ve yeni teknolojilere odaklandım. Dr. İbrahim Arıkan MEF Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 3'ncüsü olduk. Okuluma Erasmus projeleri kapsamında 120 bin euro katkı sağladım ve onlarca öğrencimi yurtdışına eğitime gönderdim. Yapay zeka alanında TÜBİTAK'tan Türkiye şampiyonluğu ödülünü aldık.
Öğrencim Beyza Taçyıldız ile İsrail tarafından 15 bin TL'ye satılan engelli gözlüğünü okul imkanlarında, kendi laboratuarımızda 300 TL maliyetle üretmeyi başardık. Ürettiğimiz yerli gözlük, engelliler için yazıları okuyor, çektiği fotoğrafları sese dönüştürüyor.

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Sinop Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğretmeni Şebnem İnan:
Ben çevre, kadın ve özel eğitime odaklandım. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerimle her türlü atıkları toplamaya başladık. Sonra onları tek tek tutkalla heykellere dönüştürdük. Böylece hem atıkları değerlendirdik hem de öğrencilerimize çevreye karşı farkındalığı uygulamalı olarak öğretmiş olduk.
Atıklardan kurduğumuz müze büyük ilgi ve takdir gördü. İlimizde eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin kullanımına bağışladık. Böylece otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar uygulamalı eğitim almaya başladı. Hayatları ilmek ilmek dokuyor, ülkemin yarınlarını özenle yetiştiriyorum. Daha çok yolum ve yapacak işim var.

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