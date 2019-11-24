Türkiye’nin vefalı modern çalıkuşları

Mesut
Bıyan ve Şebnem İnan. Görev yaptıkları Sivas ve Sinop'ta hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları ile ulusal ve uluslar arası başarılara imza atmış iki modern çalıkuşu.
Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Mesut Bıyan:
Bilişim öğretmeni olmam nedeniyle dünyanın konuştuğu yapay zeka ve yeni teknolojilere odaklandım. Dr. İbrahim Arıkan MEF Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 3'ncüsü olduk. Okuluma Erasmus projeleri kapsamında 120 bin euro katkı sağladım ve onlarca öğrencimi yurtdışına eğitime gönderdim. Yapay zeka alanında TÜBİTAK'tan Türkiye şampiyonluğu ödülünü aldık.
Öğrencim Beyza Taçyıldız ile İsrail tarafından 15 bin TL'ye satılan engelli gözlüğünü okul imkanlarında, kendi laboratuarımızda 300 TL maliyetle üretmeyi başardık. Ürettiğimiz yerli gözlük, engelliler için yazıları okuyor, çektiği fotoğrafları sese dönüştürüyor.
ATOM KARINCA
Sinop Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğretmeni Şebnem İnan:
Ben çevre, kadın ve özel eğitime
odaklandım. Cumhurbaşkanımızın
eşi Emine Hanım öncülüğünde başlatılan
Sıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerimle
her türlü atıkları toplamaya
başladık. Sonra onları tek tek tutkalla
heykellere dönüştürdük. Böylece hem
atıkları değerlendirdik hem de öğrencilerimize
çevreye karşı farkındalığı
uygulamalı olarak öğretmiş olduk.
Atıklardan kurduğumuz müze
büyük ilgi ve takdir gördü. İlimizde
eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin
kullanımına bağışladık.
Böylece otizm, down sendromlu
ve zihinsel engelli çocuklar
uygulamalı eğitim almaya başladı.
Hayatları ilmek ilmek dokuyor,
ülkemin yarınlarını özenle
yetiştiriyorum. Daha çok
yolum ve yapacak işim var.