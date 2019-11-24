Türkiye’nin vefalı modern çalıkuşları

BUGÜN NELER OLDU

MesutBıyan ve Şebnem İnan. Görev yaptıkları Sivas ve Sinop'ta hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları ile ulusal ve uluslar arası başarılara imza atmış iki modern çalıkuşu.Bilişim öğretmeni olmam nedeniyle dünyanın konuştuğu yapay zeka ve yeni teknolojilere odaklandım. Dr. İbrahim Arıkan MEF Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 3'ncüsü olduk. Okuluma Erasmus projeleri kapsamında 120 bin euro katkı sağladım ve onlarca öğrencimi yurtdışına eğitime gönderdim. Yapay zeka alanında TÜBİTAK'tan Türkiye şampiyonluğu ödülünü aldık.Öğrencim Beyza Taçyıldız ile İsrail tarafından 15 bin TL'ye satılan engelli gözlüğünü okul imkanlarında, kendi laboratuarımızda 300 TL maliyetle üretmeyi başardık. Ürettiğimiz yerli gözlük, engelliler için yazıları okuyor, çektiği fotoğrafları sese dönüştürüyor.Ben çevre, kadın ve özel eğitimeodaklandım. Cumhurbaşkanımızıneşi Emine Hanım öncülüğünde başlatılanSıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerimleher türlü atıkları toplamayabaşladık. Sonra onları tek tek tutkallaheykellere dönüştürdük. Böylece hematıkları değerlendirdik hem de öğrencilerimizeçevreye karşı farkındalığıuygulamalı olarak öğretmiş olduk.Atıklardan kurduğumuz müzebüyük ilgi ve takdir gördü. İlimizdeeğitim gören özel eğitim öğrencilerininkullanımına bağışladık.Böylece otizm, down sendromluve zihinsel engelli çocuklaruygulamalı eğitim almaya başladı.Hayatları ilmek ilmek dokuyor,ülkemin yarınlarını özenleyetiştiriyorum. Daha çokyolum ve yapacak işim var.