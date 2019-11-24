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sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.11.2019 15:57
Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettiği şüpheliyi 20 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde durdurdu.

Şüpheli Özkan A. (26) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında pantolonun iç kısmında kemere sıkıştırılmış halde 3 şeffaf poşet içerisinde 4,19 gram uyuşturucu madde, 26 uyuşturucu hap, cep telefonu ve 90 lira ele geçirildi.

Şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Metin G. (29) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan A. tutuklanırken Metin G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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