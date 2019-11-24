Yalan cephesı tamamen çöktü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her bakımdan yalan olduğu belli olan bu iddianın belge ve mesnetten de yoksun bulunduğunu söyledi. Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve 'Böyle bir görüşme var, ismi biliyorum' dedi. Cumhurbaşkanımızın 'Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?' demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü... Anlaşılıyor ki birileri CHP'deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da hemen yalan siyasetine dönüştürdü..." Çelik aHaber'e yaptığı açıklamalarda ise "Belli ki birileri mevcut genel başkana karşı rakip adayları bertaraf etmek için son derece düşük bir zeka düzeyiyle son derece ilkel bir komplo kurmuş. Fakat bu komplo patlamış... Onların iddia ettiği gibi CHP'nin içine dönük bir kumpas olmadığı tam tersine CHP'nin içinden üretilen bir kumpas olduğu ortaya çıkıyor" dedi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise "CHP'de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla ve çamur siyaseti ile kirlenmeyecek kadar yüksektedir. Eğer onuru varsa bu iftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa eder. İddiayı gündeme taşıyan gazetecinin de jübilesini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.





TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU BİLGİYİ TEYİT ETTİ

Gazetecı Talat Atilla ise Rahmi Turan'ın kaynağının kendisi olduğunu deşifre etmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Atilla İnce'nin Erdoğan'la görüştüğü iddiasına ilişkin bilgilerin CHP'li bir kişiden geldiğini söyledi. Atilla aldığı bilgileri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da teyit ettirdiğini açıkladı. Atilla bundan sonra Kılıçdaroğlu ve kendisine bilgiyi veren CHP'li kişinin açıklama yapmasını bekleyeceğini söyledi.