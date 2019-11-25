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3 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 25.11.2019
3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu Şenyayla-Dorsin terörist grubu; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 vatandaşımızın şehit edildiği ve 10 vatandaşımızın yaralandığı, EYP'li saldırının sorumlusudur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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3 terörist etkisiz hale getirildi
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