83 yıl geçse de biz buradayız

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 83 gününe girdi. Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen 57 ailenin devam ettirdiği eyleme Türkiye'nin dört bir yanından desteklerde geliyor.

Dicle Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken dağa götürülen Özgür Ödümlü'nün annesi Latife Ödümlü ise "Oğlum kimya öğretmenliği okuyordu, bugün Öğretmenler Günü. Oğlumu istiyorum, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Keşke oğlum da gelseydi daha güzel kutlardım. Kış gelse de buradayım, oğlumu almadan gitmiyorum" dedi. Bitlis'te üniversitede okurken kandırılan kızı Fadime için nöbet tutan Hatice Levent ise "Fadime'mi ne yokluklarla büyüttüm. Okuyup da bana bakacaktı. Elleri silah değil kalem tutacaktı. 83'üncü gün değil, 83 yıl geçse de buradayız. Yavrularımızı almadan gitmeyeceğiz. Çok özledim yeter, yavrumu bana versinler" dedi.

Elinde kızı Songül'ün fotoğrafı ile günlerdir oturma eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, "Kızımdan 5 yıldır haber alamıyorum. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Öldüyse bile cenazesini bana versinler. En azından kızımın bir mezarı olsun" diyerek gözyaşları döktü.

Şemdinli'de terör örgütünce 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi için gözyaşları döken anne Necibe Çiftçi, "Bir oğlumu öldürdüler. Bir oğlumu kandırıp zorla dağa götürdüler. Oğlumdan yıllardır haber alamıyorum. Yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum. Oğlumdan tek bir haber almak istiyorum. Ne hakları var, annelere ağlatıyorlar, gözyaşları döktürüyorlar. Burada evlat nöbetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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