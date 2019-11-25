Adana'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktası yakınında küçük gruplar halinde yürüyen sırt çantalı yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekiplerce yapılan kontrollerde 23 Pakistan, 2 Nepal, 1 Afganistan ve 1 Irak uyruklu düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları için haklarında 3 bin 549'ar lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.