AK Parti'den açıklama: CHP'de hedef alınan ismin sözleri bu iftiranın üretim yerini bizzat işaret ediyor

KENDİ ARKADAŞLARINA KOMPLO KURAN CHP'DEKİ KAVGA BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

CHP'de tabi olan biten hiçbir şey bizi zerre kadar ilgilendirmez. Bunlar kendi partili arkadaşlarına komplo kuran, kendi kendini imha eden bir grup. Zaten biz ülkemizi, siyasetimizi düşünsek şu anki CHP yönetiminden daha iyi bir rakip bizim için olamaz.

KENDİ KENDİNİ İMHA EDEN PARTİ

Tekrar söylüyoruz sadece biz Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanımızın ismini bu olaya dahil etmeye çalıştıkları için ve siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap verdik o kadar. Yoksa tek derdi iktidar olmak, iktidarını korumak isteyen bir parti için bunlardan iyi rakip olur mu? CHP zaten kendi kendini imha eden bir yapı.

HALA CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEDİLER

Ama gelinen noktada özür dilemek yerine hala ısrar ediyorlarsa "Saray bize komplo kuruyor" diyorlarsa bilin ki ortaya çıktığı halde bunu söyleyenler bu komplonun içindedir. Bunun nereden kaynaklandığı, kimden enerji aldığı, akıl aldığı ortada. Burada net bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor. Ve bu güçlü bir özür olmalıdır. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. İç hesaplaşma mı yaparlar, iç helalleşme mi yaparlar. Orası bizi ilgilendirmez.

SİYASETİN SEVİYESİNE ZARAR VERİYORLAR

Siyasi ahlak temelinde bir adım geri çekilip bir yüzleşme, bir özeleştiri gerekirken halen "Saray" diyerek yalanlarını, ifşa olmuş iftiralarını sürdürme çabasındalar. Bizi, AK Parti'yi Cumhurbaşkanımızı zerre kadar ilgilendirmeyen bu meselede biz sadece siyasetin seviyesine verilen zarar adına üzüntü duyuyoruz o kadar.