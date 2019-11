AK Parti’den CHP’ye tepki: Game of CHP

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci Rahmi Turan'ın, "CHP'li bir isim Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü" iddiasıyla ilgili yankılar sürüyor. CHP'liler birbirini suçlarken AK Parti'den de bu iftiraya tepkiler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP içerisinde yaşananları taht oyunlarının anlatıldığı 'Game of Thrones' dizisine atıfta bulunarak "Game of CHP' benzetmesi yaptı.Turan, "Lideri de ekibine güvenmiyor. İsterdik ki çıksın 'Ne diyorsunuz kardeşim. Ben ekibime güveniyorum, Muharrem İnce böyle bir satılmışlık yapmaz. O bir CHP'lidir" desin. Ama kumpasların partisi, kendi genel başkanını kasetle değiştiren bir parti ancak bunu yapar. Bunların partisi bildiğiniz 'Game of CHP'. Onun için bunların ülkeye verecekleri bir şey yok" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "CHP sözcülerinin, sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır" paylaşımında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yaptığının siyaset olduğu söylenemez. Çünkü siyasetin bir ahlakı, bir namusu vardır" ifadesini kullandı.