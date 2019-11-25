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Bakanlık açıkladı: Pençe 1-2'de 90 hain etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısını ve Suriye'deki durumu aktaran bir açıklama yayınladı. MSB'nin açıklamasında "İnsanlık düşmanı terör örgütü / bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 sivili de yaraladı. Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarında 90 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 13:08
Bakanlık açıkladı: Pençe 1-2'de 90 hain etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir dizi açıklama yapıldı. İşte Pençe Harekatları ile ilgili de bilgilerin verildiği açıklamadan öne çıkanlar;

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ KATLETTİ

*İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı.

PENÇE 1 VE 2'DE 90 HAİN ETKİSİZ

* Pençe 1 ve Pençe 2 harekatı kapsamında bugüne kadar 90 terörist etkisiz hale getirildi. 2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi.

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Bakanlık açıkladı: Pençe 1-2'de 90 hain etkisiz
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