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Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı , "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" açıklamasında bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 13:43
Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı
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