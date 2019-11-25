Başkan Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Sizlere ülkemizden selamlar getirdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar

"KATAR'DA BULUNMA NEDENİNİZ..."

Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız.

Gerilimlerin arttığı dönemde küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden bu yana Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz.

"BURADAKİ ÜSSÜMÜZÜN KAPATILMASINI İSTEYENLER..."

Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.

Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Gelecekte takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz.



Körfez bölgesinde 2.5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum.



Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı Tarık Bin Ziyad kışlası tamamlandı. Kışlamızın adı da Savunma Bakanlığımızdan öğrendim. Halid Bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun...



Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum.