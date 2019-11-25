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Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, 'nin Ayn El-Arap bölgesinden 'ya gelen 2 /'li teröristin silahları ve telsizleriyle birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 23:24
Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor

İçişleri Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları sonucu bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmelerin hızlandığı, örgütten kaçışların ve teslim olmaların arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El-Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur." bilgisine yer verildi.

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Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor
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