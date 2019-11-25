Bu kutlu eğitim yürüyüşü kararlılıkla sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Selçuk başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız" ifadelerini yazdı.Milletin bahşettiği bu yüce görevi, milletin ve bütün insanlık için ilim ışığında sürdürmeye bütün gayret ve gücüyle devam edeceklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığında almaktayız. Ruhunuz şad olsun."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter'da bir paylaşım yaptı. Paylaşımında tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdığı fotoğrafına yer veren Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse içinde mutlaka şehit öğretmenlerin de bulunduğuna işaret etti. Soylu, "Terörle mücadelede Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Bozkurt ve yüzlerce arkadaşı... 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş ve diğerleri... Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir" ifadelerini kullandı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti: "Kalemin kılıçtan üstün olduğu öğretisinin hüküm sürdüğü bir medeniyetin temsilcisi olarak çocuklarımızın içindeki cevheri sabır ve yetkinlikle ortaya çıkaran ve onu işleyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutluyorum. Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere bilgi ve irfan aktarmak için ülkenin dört bir yanına giderek şehit düşen öğretmenleri saygı ve rahmetle anıyorum."