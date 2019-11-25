Cinayete kurban giden belediye başkan yardımcısının davasında flaş gelişme!

İmardan sorumlu Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş, ilçedeki bazı müteahhitlerle ilgili kanunsuz işlemleri ortaya çıkartmasının ardından 2016 yılının temmuz ayında makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası katledilmişti. Cinayete ilişkin dava 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken Candaş'ın cinayetten 3 ay önce silahlı saldırı girişiminden kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Ölümünün ardından da Candaş ailesi ve Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda son dönemde artan tehditler ve silahlı saldırı girişimine rağmen güvenlik güçlerinin Candaş'ı yeterli ölçüde korumadığı ileri sürülmüştü.

GÖREVİ İHMAL SUÇLAMASI

Cinayetin ardından belediyede inceleme yapan mülki müfettiş de ağabey Cemal Candaş'ın ifadesine başvurdu. Ağabey Candaş, ifadesinde kardeşinin arka arkaya yaşadığı endişe verici olaylardan sonra devletten koruma istediğine dikkat çekerek, bunun verilmemesinin büyük bir ihmal olduğunu gündeme getirdi. Bu ifadeleri dilekçeyle savcılığa sunan müfettişin başvurusuyla savcılık, Cemil Candaş'a koruma tahsisine yönelik bürokraside rol oynayan polisler hakkında soruşturma başlattı. Ancak, valilik bu soruşturmaya izin vermedi.

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Yapılan itirazı değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi ise soruşturma izni verince 2'si emniyet müdürü 1'i komiser 4 polis hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Candaş'a yönelik yakın tehdit olmasına rağmen acil durumlar için öngörülen işlemleri yerine getirmedikleri iddiasıyla yargılanan 4 polis Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEF LİSTESİNDE YER ALMIYORDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 4 polis memuru ifadelerinde o dönem içerisinde Cemal Candaş için il koruma kuruluna yazı yazıldığı ve Candaş'ın terör örgütünün hedef listesinde yer almadığına yönelik cevap alındığını anlatıldı. Mevzuata aykırı herhangi bir hareketlerinin bulunmadığını ifade eden polisler olayda sorumluluklarının bulunmadığını bu nedenle beraatlarını talep ettiler.

BAŞVURU YAPILMADIĞI İÇİN BERAAT ETTİLER

Yapılan yargılama sonunda mahkeme sanıkların koruma şube müdürlüğünde müdür, müdür yardımcısı, müdür yardımcısı komiser ve polis ünvanlı olduklarını, öldürülen Cemal Candaş'ın tehdit aldığı yönünde koruma müdürlüğüne başvuruda bulunduğu ve isteğin makul süre içerisinde değerlendirildiği anlatıldı. Mahkeme, Candaş'ın herhangi bir terör örgütünden tehdit almadığı yönünde yapılan tespitlerde sanıkların inisiyatifinde bulunmadığını göz önüne alınarak 4 polisin beraatına karar verdi.