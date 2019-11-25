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Erdoğan Katar'a gitti

Türkiye , Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bu ülkeye gitti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
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