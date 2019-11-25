Cumhuriyet ve Sözcü’den operasyon

Cumhuriyet gazetesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Gençlik Vakfı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasındaki protokole karşı Eğitim Sen'in açıklamasına yer verdi. Cumhuriyet, Türkiye Gençlik Vakfı'nı Eğitim Sen'in yanlı açıklamasıyla hedef gösterdi. 2017 yılından beri Değerler Eğitimi müfredatta olmasına rağmen yenilenen protokolü bahane ederek Milli Eğitim Bakanlığı'nı zor durumda bırakmaya çalıştı. Okullarda bazı kulüplerin kurulmasına tepki veren Eğitim Sen, Türk Kızılayı ile MEB arasında yapılan protokolü ise görmezlikten geldi. 3 Ocak 2019 tarihli protokolde, "Pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere afet, ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilecek" denilmişti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HEDEF GÖSTERİLDİ

Cumhuriyet gazetesinde bugün Figen Atalay imzalı "Her yol TÜGVA'ya çıkar" başlıklı haberde, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğine vurgu yapıldı. Haberde, Eğitim Sen'in MEB'in çeşitli vakıf ve derneklerle yaptığı kulüp faaliyetlerine katılmama kararı aldığı da belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 18 Kasım 2019 tarihli "Kulüp Danışman Öğretmen" başlıklı yazının "ilgi" bölümünde "Türkiye Gençlik Vakfı'nın 18/11/2019 tarihli ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 01/11/2019 tarihli yazısına da yer verildi.

Yazı aynen şöyle: "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ilçemizde 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ortaokullarda Medeniyet ve Değerler Kulübü, liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü adı altında faaliyet gösteren kulüp danışman öğretmenlerine yönelik TÜGVA Kocaeli Genç Mekan'da, ilçe milli eğitim müdürü Ömer Akmanşen'in de davetli olduğu ve yıl içerisinde kulüp öğrencileri ile hayata geçirilecek olan faaliyetleri istişare etmek amacıyla Kulüp Danışman Öğretmen Toplantısı düzenleyecektir. Bilgilerinize ve kurumunuzda görevli kulüp danışman öğretmenlerine imza karşılığı dağıtılarak katılımın sağlanmasını rica ederim."

TÜGVA DA HEDEFTE!

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, üyelerinin, MEB'in çeşitli vakıf ve derneklerle yaptığı işbirliği sonucunda oluşturulan kulüp faaliyetlerine katılmaması kararı alındığı belirtildi. TÜGVA, bu türden bir işbirliğinin, kamusal eğitimin temel özelliklerinin zarar görmesine neden olacağı açıktır" diye açıklama yapıldı.

İMAMHATİP RAHATSIZLIĞI...

Sözcü gazetesi de bugünkü internet sitesinde, MEB'den tartışma yaratan protokol başlıklı bir haber yayımladı. Deniz Feneri Derneği ve İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolü MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz bu hafta imzaladığı belirtildi. Protokolle, ortaokul ve liselerdeki okullarda, 'İyilik Hareketi' adı altında bir dizi etkinlik yapılacağı söylendi. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri bugünkü haberlerinde Milli Eğitim Bakanlığını hedef aldıklarını gösterdiler. MEB'in farklı derneklerle yaptığı protokolleri karalamayı hedefledikleri haberlerine yansıdı.