Faik Öztrak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı

CHP'nin MYK açıklamasında yanıtı beklenen çok fazla soru vardı ancak hepsi cevapsız kaldı. Örneğin sorulardan bir tanesi "Muharrem İnce hakkında disiplin süreci başlatılacak mı" idi. Yanıtı merakla beklenen soru yanıtsız kaldı çünkü parti sözcüsü Faik Öztrak, konunun "Gündemde olmadığını ve MYK toplantısında konuşulmadığını" söyledi. Benzer şekilde "Muharrem İnce hakkında hukuki süreç başlayacak mı?" sorusu da "gündemde olmadığı" gerekçesiyle yanıtsız kaldı. Faik Öztrak, böylelikle "gündemde değil" diyerek birçok soruyu geçiştirmiş oldu.



TEKNE SORUSU YANITSIZ KALDI



Muharrem İnce'nin işaret ettiği "Tekne tatili" en çok konuşulan konulardan bir tanesi idi. Faik Öztrak'a bu soruda da yöneltildi. Fakat Öztrak "Zan altında kalanlar zaten gerekli cevabı veriyor" sözleriyle yine soruyu havada bıraktı.

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