Kumpasın kaynağı genel merkez

BUGÜN NELER OLDU

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Beştepe'ye gitti" iddialarının komplo olduğunu belirterek, "Dedikodu CHP Genel Merkezi'nden çıkmıştır" dedi. Yalova'nın Elmalık köyünde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce şu mesajları verdi:* Yalan haber çıkınca hissettim, 'Tezgah var' dedim. Kılıçdaroğlu, 21 Kasım günü sabah programına çıktı. Sunucunun sorduğu 'Saraya giden bir CHP'li var, siz ne diyorsunuz?' sorusuna 'Şaşırmadım' diye cevap verdi. 'Şaşırmadığına göre demek ki önceden biliyor' dedim. Ancak 'İsmini açıklayamam' deyince partinin kaosun içerisine gideceğini ve yara alacağını hissettim.* 21 Kasım saat 11.23'te kendisiyle 8 dakika 19 saniye telefonda konuştum. Burada bir yalan olduğunu ve partinin yara alacağını söyledi. 'Yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz' dedim. Bana haber vereceğini söyledi, ama dönüş sağlanmadı.* Bir tezgah var ortada, bu tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. CHP'nin genel başkan yardımcısı bir günde partiden atıldı. Bu haini atmayacak mısınız?Muharrem İnce, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını da yanıtladı:* Burada hedef benim. Bugün bunu bana yapan yarın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na da yapar.* Komployu kuranların bir çoğunu biliyorum. Kurultay'da bunları anlatacağım.* (2020'deki CHP Kurultayı'nda Genel Başkan Adaylığı) İddiamdan vazgeçmiş değilim.* Rahmi Turan'da telefonum var. Hiç aramadı. Bu burada kalmayacak, yargıya başvuracağım.