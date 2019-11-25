Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Onun öğretmeni olduğum için mutluyum

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, Erdoğan'ı anlattı. İstanbul'da yaşayan ve vaktini yazarlığa adayan Kutluoğlu, 1959'da İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın da öğrencisi olduğunu belirten Kutluoğlu, şöyle konuştu: "Onun öğretmeni olduğum için mutluyum. Ben meslek dersleri öğretmeniydim. O da öğrencilerim arasındaydı. O bir kere İstanbulluydu. Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı." Kutluoğlu, bir imam hatip öğrencisinin o dönemlerde bu konumlara geleceğinin kimsenin aklı ve hayalinden geçmediğini dile getirerek, 'Cumhurbaşkanı her zaman büyük hizmetler yaptı. Bunlardan mutlu oluyorum' diye konuştu.