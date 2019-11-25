Öğretmenlik aşkı engel tanımadı

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Bundan 10 yıl önce yaşadığı trafik kazası sonrası geçirdiği omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum halde hayatını sürdüren İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal, Afyonkarahisar'da çok sevdiği öğretmenlik mesleğini hiçbir engel tanımadan büyük bir aşkla sürdürüyor.15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Ahmet Toksal, 2008 yılında geçirdiği kaza sonrası felç oldu. Toksal, tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen severek ve büyük bir aşkla yaptığı öğretmenlik mesleğini bırakmayarak bir an olsun öğrencilerinden ayrı kalamadı. Yaklaşık 10 yıldır akülü sandalye ile okula gelip giden Toksal, Afyonkarahisar TOKİ Mevlana Ortaokulu'nda diğer öğretmen ve öğrencilerin yardımı ile dersliklere girerek eğitim veriyor. Toksal, "Bana başka bir meslek yapar mısınız deselerdi, yine öğretmenliği tercih ederdim başka meslek düşünmezdim" dedi.