Şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmen unutulmadı. Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde de anıldı. Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nce düzenlenen programda, 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı. Bu arada Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de şehit Aybüke Öğretmenin yağlı boya tablosunu yaptı. Fethi Toker Güzel Sanatlar konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yaklaşık 20 dakikada yaptığı yağlı boya tabloyu törene katılanlar ayakta alkışladı. Yapılan yağlıboya tablo Aybüke öğretmenin ailesine hediye edilecek.