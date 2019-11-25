Şehit edildiği yere fidan diktiler

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Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür vadisinde 2017'de terör örgütü mensuplarınca aracı durdurularak yakılan ve ardından şehit edilen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz öğretmenin şehit edildiği yere fidan dikildi. TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, arkadaşları Murat Öztürk, Selçuk Hatipoğlu ve Abdulgaffur Dener'le birlikte öğretmen Yılmaz'ın anısını yaşatmak istedi. Gümüşhane'den yola çıkan grup, kamyonetin kasasında getirdikleri 2,5 metre boyundaki mavi ladin fidanını Pülümür Vadisi'nde Yılmaz'ın şehit edildiği noktaya dikti. Üzerine "Bu ağaç 24 Kasım 2019 tarihinde şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına dikilmiştir" yazılı tabelayı da ağacın yanına koyan Oral, "Öğretmenimizin adı bu ağaçla yaşasın, birliğimiz daim olsun. Bu topraklar hepimizin" dedi.