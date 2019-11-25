Şehit öğretmenin eşine duygulandıran ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 4 Mayıs 1992'de terör örgütü PKK tarafından 5 askerle birlikte şehit edilen İlyas Acar (25), Yakutiye ilçesindeki Kocatepe İlkokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı. Okul müdürü, öğretmenler ve 5 ilkokul öğrencisi, şehit öğretmen Acar'ın kardeşi Hikmet Acar'ın Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Kars'ta yaşayan şehit öğretmenin eşi Sema Acar'ın da davet edildiği ziyarette, öğrenciler çiçek verdikleri Sema Acar'ın elini öptü. Duygusal anlar yaşayan Acar, "Eşim öğrencilerini çok severdi" diyerek gözyaşı döktü.