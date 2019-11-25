Şehit uzman onbaşı son yolculuğa uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

'BarışPınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu önceki gün ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde son yolculuğa uğurlandı.Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya (46) ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Şehidin annesi Akkaya, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Yandım anam yandım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya'yı, Afyonkarahisarlı diğer şehit babaları teselli etti.Cenaze töreni öncesi yaşlı bir adam, şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adam, ambulansa götürülerek müdahale edildi.Vatani görevini bitirdikten sonra yaklaşık 7- 8 ay önce sınava girerek, kazanıp, uzman onbaşı olarak görevine başlayan Mustafa Akkaya'nın, Şanlıurfa'da görev yaptığı, 10 gün önce de 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı belirtildi. Şehit Akkaya'nın, 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını arkadaşına söylediği, ailesinin ise haberinin olmadığı öğrenildi.