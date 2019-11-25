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Son Dakika: 'çular yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:44
Son Dakika: ByLock'çular yakalandı!

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 34'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Son Dakika: ByLock'çular yakalandı!
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