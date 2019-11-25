Zehir tacirlerine göz açtırmadılar! Operasyon üstüne operasyon

İstanbul ilçelerinde uyuşturucu maddelerle mücadele için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet mensupları uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un ilçelerindeki görevli polisleriyle ilçelerde uyuşturucu alıcısı ve satıcılarına göz açtırmadı.

BAĞCILAR: 9 KİLO 400 GRAM SKUNK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Bağcılar ilçesinde de aynı titizlikle bir çalışma yürütüldü. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şüpheli bir araçtan şüphelenince saat 03.30 sularında aracı durdurdu. Şüpheli aracı kontrol etmek isteyen polis memurları araç içerisindeki şüpheli kişinin kaçması sonrası şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. 26 yaşındaki şüpheli Nesip K. kovalama neticesinde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Nesip K.'nın üst aramasında 625 lira ve iki tane cep telefonu ele geçirilirken, aracın bagaj kısmında yapılan aramada toplamda 9 kilo 400 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli aracı kullanan Nesip K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç ruhsat sahibine ehliyetsiz olan kişiye araç kullandırmaktan toplamda 4 bin 36 lira para cezası uygulandı. Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ESENYURT: UYUŞTURUCU HAP, KOKAİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde de uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 23.00 sularında şüpheli bir motosikleti durdurup "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" yaptığı belirlenen şüpheliler de göz atlına alındı.

Şüphelilerin ikametgâhında yapılan aramada, bir kilo 250 gram Metamfetamin, bir kilo Kubar Esrar, 720 adet captagon hap, 760 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap, 65 adet Ecstasy hap, 14 gram toz Kokain, 10 gram Eroin, 175 gram preslenmiş esrar ele geçirildi.

Ayrıca iki tane hassas terazi, 103 adet tarihi eser olduğu düşünülen para, 131 adet sahte altın, 1 bin 750 lira sahte para, yedi tane uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu da aramada bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE: ARAÇ DURDURULDU, UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bir uyuşturucu satıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aracının durdurulması sonucu yakalandı. Şüpheli Bülent E.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 72 gram esrar, 15 gram Skunk, 50 tane uyuşturucu hap ve bin 540 lira para ele geçirildi. Şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR: 22 VALİZ İÇERİSİNDE 676 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

İstanbul Başakşehir ilçesinde, bir sitede araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı gelince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri operasyon başlattı. İlk başta belirtilen adres gözetim altına alındı, sonra şüpheli şahıs araçla ikamet ettiği siteye geldiğinde araç durduruldu. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan arama sonrası 22 valiz içerisinde 676 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİŞLİ: UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE BASKIN

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında şüphelendiği kişiyi on gün önce yolda durdurdu. Şüpheli H.K.'nın kaba aramasında üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polis tarafından sorguya alınan şüpheli, polislere satıcı hakkında bilgi verdi. Telefonla uyuşturucu satıcısını arayabileceğini söyleyen şüpheli H.K., İran uyruklu olduğu öğrenilen uyuşturucu satıcısı A.A.'yı aradı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheli buluştuğu esnada operasyon yaptı. Uyuşturucu satıcısının ev aramasında 1094.43 gr. uyuşturucu madde, 3.099 gr. uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ve 108.17 gr afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheli H.K. serbest bırakılırken, İran uyruklu şüpheli A.A. uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı.