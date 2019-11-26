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Aradığı ikizini 35 yıl sonra morgta buldu

’de yaşayan Gülseren Karacaoğlan, 35 yıl önce ailesini terkeden kardeşi Hüseyin’den polisin telefonuyla haberdar oldu. Ancak kavuşmayı uman Karacaoğlan, kardeşinin ölüm haberini aldı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Gündem
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Aradığı ikizini 35 yıl sonra morgta buldu
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Aydoğdu Mahallesi Kasım Sokak'ta Hüsamettin Gölek'e ait inşaat halindeki dairede 17 Kasım günü 'şüpheli ölüm' ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde Ozan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgede 'kimsesiz' diye bilinen sıva ustası Ozan'ın ölüm nedeni ise 'kalp damar hastalığı' olarak kayıtlara geçti. Ölümü "doğal" bulunduğu için savcılıkça başlatılan soruşturma dosyası kapatılırken, Ozan'ın üzerindeki kimlikten yola çıkan polis bir dramı ortaya çıkardı. Polis, kimlik bilgisinde "Felahiye" yazdığı için Felahiye Jandarma'ya bilgi verdi. Onlar da aileye ulaştı, acı haberi verdi.
Yıllar sonra ikiz kardeşini morgda bulan Gülseren Karacaoğlan, "Hasretini çektiğim kardeşimi buldum ama sevinemedim" diyerek gözyaşı döktü. 35 yıl sonra köyüne dönen Hüseyin Ozan'ın bedeni, yaşarken kavuşamadığı anne ve babasının yanına gömüldü.
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Aradığı ikizini 35 yıl sonra morgta buldu
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