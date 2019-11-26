‘Artık tek başıma yürümekten tedirginim’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beşiktaş'ta kaldırımda yürüdüğü esnada başörtülü olduğu gerekçesi ile Berrak K. isimli kadının saldırısına uğrayan öğretmen Ş.N.E., olaydan sonra çok tedirgin olduğunu ifade ederek, "Olaydan sonra işe gidemedim. Evime dönüyordum, tek başınaydım. Müzik dinleyerek yürüyordum, o esnada bir kadın ile göz göze geldim. Beni göstererek, bir şeyler söyledi ben kulaklık ile müzik dinlediğim için duyamadım. Sonra yanından geçerken bana saldırdı. 2 defa vurarak darp etti. Burnum kanamaya başlayınca kenara çekildim. Ben normalde insanlara güvenmeyi tercih eden birisiyim. Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim" dedi. Saldırgan Berrak K. tutuklanarak cezaevine konuldu.