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Bahçeli CHP'deki krizle ilgili ilk kez konuştu: Üstü örtülemez. Bu kumpastan ziyade bir proje!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , 'nin gündeminden düşmeyen ''Beştepe'ye çıkan CHP'li'' iddiasıyla ilgili ilk kez bir yorumda bulundu. Bahçeli, "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir" dedi ve ekledi: ''Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar"

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:36
Bahçeli CHP'deki krizle ilgili ilk kez konuştu: Üstü örtülemez. Bu kumpastan ziyade bir proje!

Türkiye siyaseti günlerdir, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesindeki yazısıyla başlayan ''Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP'li bir isim görüştü'' iddiasını konuşuyor. CHP'de adeta karıştı. Muharrem İnce ve CHP yönetimi arasında karşılıklı sert ifadelere başvuruldu.

Konuya ilişkin sessizliğini bozan MHP lideri Bahçeli, 'Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadelerini kullandı.

"KUMPASTAN ZİYADE BİR PROJEDİR: KILIÇDAROĞLU İÇİN..."

Bahçeli "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadesini kullandı.

Türkgün gazetesine verdiği röportajda CHP liderini sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür" dedi.

"ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR"

"CHP'nin gelenekleri bu şahsı artık taşıyamıyor, terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış Atatürk'ün ahı tutmuştur" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını söyledi ve ekledi; ''Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar"

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Bahçeli CHP'deki krizle ilgili ilk kez konuştu: Üstü örtülemez. Bu kumpastan ziyade bir proje!
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