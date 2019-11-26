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Başörtüye saldırıya 6.5 yıla kadar hapis istemi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Gündem
Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Başörtüye saldırıya 6.5 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran Semahat Yolcu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından Yolcu hakkında 2 yıldan 6.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Karaköy, Selanik Pasajı önünde 15 Kasım'da Gamze İnce'ye (19) yolda yürürken yumruk atan Semahat Yolcu hakkında yazılan iddianamede saldırganın hiç tanımadığı müştekiler Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya'ya hakaret ve küfürler ederek kin ve nefret söylemlerinde bulunduğu, sonra da müştekileri tehdit ettiği belirtildi. Yolcu'nun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği, Suçun kamera kayıtlarıyla tespit edildiği vurgulandı. İddianamede 2 esnaf da tanıklık yaptı.

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Başörtüye saldırıya 6.5 yıla kadar hapis istemi
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