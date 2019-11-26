Çamura battıkça yalan söylüyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduğu 2010'dan bu yana çarkları, iftira ve yalan üzerine kurduğu siyasetiyle yine okları üzerine çekti. Kılıçdaroğlu çamur siyasetinde battıkça yalana sığındı."Külliye'de bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü" yönündeki yalana sarılan Kılıçdaroğlu, Fox TV'de katıldığı canlı yayında iddiayı doğrulamıştı. Kılıçdaroğlu sorulara "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum" yanıtı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamanın ardından gözler, haberi yazan Rahmi Turan ile kaynağı gazeteci Talat Atilla'ya çevrildi. İddia edilen ismin ise Muharrem İnce olduğu açıklandı.Kılıçdaroğlu, İnce'nin "Kumpasın merkezi CHP Genel Merkezi" açıklamasının ardından sessizliğini bozarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu ve siyasetteki 'Çarkçı Kemal' lakabını doğruladı. Kılıçdaroğlu iddiaya yönelik "Doğrudur" ifadesini ve isim vermeyeceğine yönelik sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin iç işlerine müdahil olmasını kastettiğini ifade etmeye çalıştığını söyleyerek savundu. Söylediklerini inkar eden Kılıçdaroğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi. Kulislerde ise düştüğü çamurdan kurtulmak için hedef şaşırtmak isteyen Kılıçdarıoğlu'nun daha fazla çamura battığı değerlendirmesi yapılıyor.İnce'nin basın toplantısında dile getirdiği "CHP içindeki çete" ve kendisine kumpas kuranların yaz tatilini aynı teknede yapanlar olduğuna yönelik sözleri ise yönetimindeki isimleri telaşlandırdı. İnce'nin suçlamalarındaki kişilerin olduğu iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler, Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin açıklamalarına yanıt verilmemesi talimatına rağmen peşpeşe açıklamalar yaptı.Özkoç "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!.. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin" derken Kuşoğlu "Görevlerimi yapmaya çalışmaktan geçen yıl ne tatile ne Çeşme'ye yıllardır gidemedim... CHP'ye kumpas tam bir rezalete döndü" ifadelerini kullandı. Talat Atilla'nın haber kaynağı olduğu iddia edilen Tuncay Özkan da "Yalan. Ne Çeşme'de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurması" açıklaması yaptı.İnce dün de sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" dedi.Muharrem İnce'nin "Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum" şeklindeki sözleri ve "Kurultay'da bunları anlatacağım. 24 Haziran'dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz. Sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan nasıl temiz siyaset olsun" ifadeleri gözlerin şimdiden Nisan 2020'de yapılacak olağan kurultaya çevrilmesine yol açtı. İnce'nin 24 Haziran gecesinde kendisinin açıklama yapmasını engelleyen isimleri de kurultayda açıklayacağı dile getiriliyor. İnce "Kurultay delegeleri seçilmeden aday olup olmayacağımı açıklayamam" dese de yaptığı açıklamaların adaylık yarışını başlattığı anlamına geldiği dile getiriliyor.