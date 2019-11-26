Faik Öztrak iftira ve yalana devam etti

BUGÜN NELER OLDU

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda yaşanan süreci görüştü. Kılıçdaroğlu, edinilen bilgilere göre "Ülkenin gerçek gündemi bu değil" diyerek bilgi vermekten kaçtı. MYK üyeleri ise Muharrem İnce'nin en çok 'CHP içinde bir çete olduğu' ve 'tekne tatili yapanlar' konusundaki sözlerine tepki gösterdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası yapt-ı ğı açıklamada basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İnce'yi suçlamayı tercih etti. Kılıçdaroğlu'nun çarkını ise "Medya sözleri çarpıttı" sözleriyle savundu. Partisindeki kumpasla ilgili "Matruşkalar teker teker açıldıkça oyun içinden oyun çıkıyor" ifadesini kullanan Öztrak, olaya ilişkin "Bu CHP'ye düzenlenmiş bir kumpastır" diyerek CHP yönetiminin, suskun kalarak kumpasın üzerini kapatmaya çalışacağının işaretini verdi. Öztrak, İnce'nin partide bir çete olduğu iddialarını yalanladı. Öztrak, İnce'nin disipline verilip verilmeyeceği sorusuna "MYK'da gündeme gelmedi" yanıtını verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "özür dilensin" sözlerine ise "Komployu yapanlar bizden özür dilesin" diyerek hedef şaşırtmaya devam etti.